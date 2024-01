Maduro diz estar incerto sobre candidatura à Presidência em 2024

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que não sabe se irá disputar as eleições presidenciais do país em 2024. As declarações ocorreram durante uma entrevista transmitida pelo canal Telesur, nesta segunda-feira (1º/1).

“É prematuro ainda. O ano acaba de começar. Só Deus sabe… Não o Diosdado [Cabello], Deus. Esperemos que estejam definidos os cenários eleitorais para o processo que decorrerá este ano, e tenho a certeza que, com a bênção de Deus, tomaremos a melhor decisão”, disse Maduro ao se referir ao vice-presidente Diosdado Cabello.

Cabello, vice-presidente do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), demonstrou em diferentes momentos o seu interesse em uma nova candidatura de Maduro. Inclusive, o político chegou a defender que o chavismo deveria governar o país durante mais de 200 anos.

Maduro deve disputar as eleições presidenciais contra a ex-deputada María Corina Machado, que ganhou as primárias da oposição. Segundo a Constituição venezuelana, o pleito deve ocorrer ainda este ano, mas ainda não há uma data marcada para a disputa eleitoral.

Em julho do ano passado, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou um acordo para não permitir a presença de missão de observação eleitoral da União Europeia no pleito deste ano.

“Nenhuma missão de observação da Europa virá aqui enquanto formos os representantes do Estado venezuelano”, defendeu o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez.

Nicolás Maduro ocupa o Executivo da Venezuela desde 2013, quando o então presidente Hugo Chávez faleceu em decorrência de um câncer.