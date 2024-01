Novo atacante do Rio Branco já foi preso acusado de estupro e afastado em antidoping

O atacante Jobson, de 35 anos, começou os treinos após ser anunciado como uma das principais contratações do Rio Branco FC para a temporada de 2024. Conhecido por ser ídolo do Botafogo de 2009, o atacante chega para ser o camisa 9 do Estrelão.

“Vai ser um ano desafiador e estou bem confiante. Quando o presidente (Valdemar Neto) me ligou decidi aceitar a proposta e agora é trabalhar duro para entrar em forma e realizar uma grande temporada”, disse o atacante.

Porém, Jobson carrega uma série de polêmicas na carreira como jogador de futebol. Ainda em 2009, o atacante foi pego em um exame antidoping da FIFA. Ele foi suspenso por meses pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Por questões de indisciplina, Jobson deixou o Botafogo e assinou contrato em 2014, com o Atlético-MG. Quando chegou ao fim a passagem no clube mineiro, o atacante foi preso duas vezes.

Em 2016, ele foi acusado de estuprar uma pessoa no Pará. Já em 2017, ele se envolveu em um acidente de carro que acabou com um homem morto.

Na época, o jogador pagou fiança e respondeu o processo em liberdade.