Ex-Botafogo, Jobson participa do primeiro treino com elenco e fala em grande temporada pelo Estrelão

Jobson, 35 anos, uma das principais contratações do Rio Branco para a disputa da temporada de 2024 participou na tarde desta segunda, 1, no José de Melo do primeiro treinamento do Estrelão para a temporada 2024. O atacante chega para ser o camisa 9 do Estrelão e espera realizar um grande ano.

“Vai ser um ano desafiador e estou bem confiante. Quando o presidente (Valdemar Neto) me ligou decidi aceitar a proposta e agora é trabalhar duro para entrar em forma e realizar uma grande temporada”, disse o atacante.

Meta de gols

Jóbson não estabeleceu uma meta de gols, mas quer ajudar o Rio Branco sendo decisivo. “Agora jogo como um camisa 9 é preciso fazer gols. O mais importante é ajudar o Rio Branco a conquistar os seus objetivos”, declarou o 9 do Estrelão.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco iniciou a semana de treinamentos na tarde desta segunda, no José de Melo, e nesta terça, 2, o técnico Wemerson Rambinho programou trabalho em dois períodos. O Rio Branco estreia no Estadual no dia 20 de fevereiro no clássico contra o Atlético.