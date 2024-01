Primeira mulher com deficiência é empossada na Associação de Jornalistas do Acre

Em uma tarde emocionante e repleta de significado, a Associação de Jornalistas do Acre (AJEB) realizou a posse de suas novas associadas, que reuniu um público significativo e marcou mais um passo importante para a valorização e empoderamento das mulheres no campo da comunicação e da escrita. O evento, que aconteceu ontem (12), no auditório do Museu dos Povos Acreanos, contou com a presença de autoridades, escritores e jornalistas, familiares e amigos.

A condução do evento foi realizada pela jornalista e mestre de cerimônias, Alice Regina. O evento teve início com a declamação da vice-presidente da AJEB e escritora Edir Figueira Marques, que brindou a todos com a poesia premiada de sua autoria “A força da Mulher”.

Em seguida, foi feita uma breve introdução sobre os objetivos da AJEB. Destacando também a fundação da associação em 8 de abril de 1970, como uma instituição apolítica e sem fins lucrativos. Hoje a AJEB nacional é presidida pela jornalista e escritora Renata Dal Bo, e a AJEB no Acre pela jornalista Socorro Camelo.

Luta feminina

Em seu discurso, a atual presidente da Associação, jornalista Socorro Camelo destacou a intrínseca conexão entre literatura, justiça e a luta feminina.

Camelo iniciou seu discurso rememorando suas inspirações literárias e musicais, desde a influência de Chico Buarque e Cecília Meireles em sua juventude até as lições de humanidade e humor de Rubem Alves e Machado de Assis. A presidente expressou sua admiração por Clarice Lispector, cuja paixão pela justiça a levou ao estudo do Direito, uma ressonância pessoal para Camelo, que afirmou: “Literatura e justiça são irmãs, nascidas da raiz da humanidade.”

O evento teve a presença de dois convidados especiais, Mariana Camelo Marques, filha da presidente Socorro Camelo e descrita carinhosamente por ela como “meu dia de sol na praia”, e Jairo Lima, um talentoso acreano e professor da UNESP. Os dois abrilhantaram a cerimônia com suas habilidades musicais, honrando as novas associadas da AJEB.

A vice-presidente Edir Marques falou sobre a patrona da AJEB no Acre, Luciana Nobre, ressaltando seu legado e contribuição para a associação.

Posse

Um dos momentos mais esperados da noite foi a posse das novas associadas. Sob os olhares atentos do público, as seguintes escritoras e jornalistas foram chamadas ao palco: Gessica Melo, Jane Vasconcelos, Katiuscia Miranda, Debora Melo, Karolini de Oliveira, Caterine Vasconcelos de Castro, Antonia Tavares, Giselle Moraes, Sabrina Godim, Antonia Devanilde Pereira de Souza e Maze Oliver.

Após a entrega dos certificados e medalhas foi feita a leitura do juramento, no qual as empossadas levantaram suas mãos em um gesto simbólico de compromisso com a associação.

Inclusão

Um dos momentos mais emocionantes foi o discurso de Géssica Melo, que falou em nome de todas as novas associadas. Emocionada, Géssica ressaltou a importância da inclusão e da representatividade e expressou sua gratidão por fazer parte dessa história.

Géssica Melo, de 25 anos, que tem um diagnóstico de paralisia cerebral, tornou-se a primeira mulher com deficiência a fazer parte da associação.

“Hoje é um dia verdadeiramente especial para todos nós da AJEB. Além de dar posse a tantas mulheres incríveis, me sinto muito honrada e grata pela inclusão da escritora Géssica Melo em nossa Associação. É uma honra tê-la como associada da AJEB Acre. A chegada de Géssica à nossa associação não apenas enriquece a diversidade de vozes e perspectivas em nossos trabalhos, mas também nos lembra da importância de garantir que todas as vozes sejam ouvidas” disse a jornalista Socorro Camelo.

Para homenagear as empossadas, o talentoso músico Jairo Lima se apresentou, encantando a todos com sua música. Em seguida, Mariana Marques subiu ao palco e interpretou uma ou duas músicas, emocionando o público.

A defensora pública-geral, Simone Santiago, disse que foi uma honra prestigiar a cerimônia de posse da Ajeb. “ essa é uma associação que enriquece o cenário artístico-cultural do Acre com tantas mulheres talentosas”, disse ela .

Sarau Literário

O evento também contou com um Sarau Literário, no qual cada escritora teve a oportunidade de apresentar suas obras e talentos. As declamações e performances poéticas emocionaram e encantaram a plateia, proporcionando momentos únicos de reflexão e sensibilidade. Giselle Morais, Caterine Castro, Devanilde Souza, Maze Oliver, Gisele Moraes foram aplaudidas de pé e Fatima Cordeiro que encerrou o sarau, surpreendeu a todos com uma performance emocionante.

Agradecimentos foram feitos à Fundação de Cultura (FEM) , por ceder o espaço para o evento, e à direção do Museu. Também foi ressaltado o apoio da Academia Acreana de Letras, representada por seu presidente Adalberto Queiroz e o escritor José do Carmo. Dessa forma, a AJEB encerrou a posse de suas novas associadas, em uma noite repleta de emoções e celebração.