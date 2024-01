Qual é o salário de um aprovado no concurso TJ AC? Confira aqui

O concurso TJ AC (Tribunal de Justiça do Acre) oferta, ao todo, 1.551 vagas, sendo 91 vagas imediatas mais 1.460 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de Técnico e Analista Judiciário. Os salários iniciais variam de R$ 3.785,60 até R$ 7.571,20 .

As inscrições serão abertas no dia 7 de fevereiro e seguirão até 1º de março de 2024, no site da banca organizadora do concurso público – Instituto Verbena.

O valor da taxa de participação varia conforme a escolaridade do cargo pretendido, sendo:

Nível médio/técnico: R$ 100,00

Nível superior: R$ 120,00

Concurso TJ AC: salários

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico Judiciário 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Web Designer 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico em Microinformática 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Concurso TJ Acre: cargos, vagas e remunerações de nível médio

Nível superior