Atirador de Trump teria investigado vida de Kate Middleton, diz jornal

Conforme noticia a imprensa internacional neste sábado (20/7), Thomas Matthew Crooks, homem que atirou contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no último sábado (13/7), pesquisou a vida de Kate Middleton na internet.

De acordo com o portal britânico The Mirror e com o Daily Mail, Thomas tinha várias imagens de Kate no celular. A descoberta do conteúdo relacionado à princesa de Gales ocorreu após investigadores acessarem o computador e o telefone do atirador, de 20 anos. Ele foi morto pelo serviço secreto norte-americano.

Além do material sobre Kate Middleton, os dispositivos continham imagens do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e de Trump. Segundo o tabloide britânico, o diretor do FBI, Christopher Wray, e o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, também haviam sido investigados por Thomas.

Vale destacar que Kate Middleton é esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William. Com 42 anos, ela está em tratamento contra um câncer. A princesa de Gales se tornou a integrante mais popular da família real, comandada pelo rei Charles III.