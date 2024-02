6 truques ‘secretos’ que vão fazer a bateria do seu Android durar mais

Outra forma de economizar a bateria em smartphones Android é utilizar o “modo escuro”. Ele está disponível a partir do Android 10, lançado em 2019. O recurso apresenta benefícios como a melhoria da visibilidade da tela para pessoas com baixa visão, além da redução do uso da energia — a depender do tipo de tela de celular. Ainda que existam variações a depender da versão do Android e das camadas de personalização que empresas como a Xiaomi e a Samsung implementam no sistema, a localização do “modo escuro” é a mesma.