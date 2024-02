Alagação se aproxima da casa de Chico Mendes e equipes começam a retirar móveis; VÍDEO

A enchente do rio Acre já assola diversos municípios, inclusive, Xapuri, atingindo até mesmo, um patrimônio histórico nacional, a casa do seringueiro Chico Mendes. Equipes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) iniciaram a retirada dos móveis da residência nesta segunda (26).

Na manhã desta segunda-feira, às 9h, o rio marcou 14,56 metros no município.

O local, tombado como patrimônio histórico nacional, fica localizado na Rua Batista de Moraes, com arquitetura vernacular da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral, que estava fechado há mais de 4 anos.

O secretário de cultura do município, Jorge Alves, explica que:

“Tem um plano de contingência escolhido para a Casa do Chico Mendes, previsto pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que quando chega a 14,50, no nível da água, a água já começa a chegar na parte de trás da casa, e, a partir desse momento, começa a retirada dos móveis”, afirmou a autoridade ao G1.

A casa de Chico Mendes foi reinaugurada no último dia 10 de novembro de 2023, depois de vários anos fechada. As obras de manutenção e reforma totalizaram investimento de R$ 92 mil, à época.

O Rio Acre, nesta manhã, atingiu 15,92 metros em Rio Branco e a tendência é aumentar ainda mais, segundo a Defesa Civil. Diante disso, o governo do estado já decretou estado de emergência em 17 dos 22 municípios acreanos.