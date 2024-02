Bruna Linzmeyer é rendida por criminosos armados no Rio

Nem os famosos escampam, meus caros leitores! Nesta quarta-feira (7/1), Bruna Linzmeyer foi rendida por criminosos armados durante um assalto, momentos antes de entrar no set de filmagem, onde acontece as gravações da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que será exibida na HBO. As informações são da jornalista Mariana Morais.

Segundo a colunista, os suspeitos, que estavam numa moto, cercaram a atriz em uma avenida da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, exigindo o celular. Os bandidos ainda pediram para que a artista desbloqueasse o aparelho, antes de fugirem.

De acordo com fontes de Morais, Linzmeyer conseguiu bloquear somente os aplicativos bancários e que o seu maior medo é que os bandidos acessem suas redes sociais ou aplicativos de mensagens e vazem conversas e arquivos pessoais.

Porém, mesmo após o susto, Bruna optou por não procurar a delegacia e nem registrar Boletim de Ocorrência. Até o momento da publicação desta matéria, Bruna Linzmeyer não havia se manifestado sobre o assunto, mas a profissional garantiu que a moça está bem, tranquila e de volta ao trabalho.