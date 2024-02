Carreta Extrema Brasil diverte público no Carnaval da Praça em Rio Branco; VÍDEO

As roupas improvisadas e os passos engraçados são o ‘charme’ da Carreta Extrema Brasil, que invadiu as ruas na noite de Carnaval deste sábado (10), no Centro de Rio Branco. Os quatro integrantes dançaram e posaram para fotos com as crianças que passaram pela Praça da Revolução.

Os artistas trabalham animando o famoso carro que passeia pelas ruas de Rio Branco, mas durante o Carnaval, eles descem do veículo e aproveitam o movimento para convidar os foliões. Inspirados na famosa ‘Carreta Furacão’, dois “Fofões” e um “Chaves” se juntam ao personagem “Ben 10”.

Quem está fantasiado de “Ben 10” é o Matias Feitosa, 19 anos, trabalha há três meses na Carreta. “A festa está começando agora então ainda está tranquilo, mas mais tarde deve só melhorar”, comenta.

A animação da Carreta deve durar até meia noite durante o Carnaval, com foco na região do Centro da cidade.

O Carnaval da prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira, das 18h às 3h da madrugada. Um palco foi instalado na Av. Getúlio Vargas, que teve um trecho interditada.

O Carnaval da prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira, das 18h às 3h da madrugada.

