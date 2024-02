Carro desgovernado perde controle e colide com motoboy em ponte de Rio Branco

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (29) na quarta ponte, que separa os bairros Cadeia Velha e 6 de Agosto, em Rio Branco (AC). Segundo relatos fornecidos por uma equipe do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), um veículo estava rebocando outro, aparentemente com problemas mecânicos, quando, ao tentar atravessar a ponte, o carro guinchado se soltou, descendo e colidindo com um motoboy que seguia na mesma direção. Após o impacto, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar assistência.

A vítima atingida foi identificado como Jeferson Souza da Silva, 28 anos, que sofreu laceração no pé esquerdo como resultado do acidente. Testemunhas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para atender à ocorrência, e os paramédicos realizaram os primeiros procedimentos no local antes de transferir Jeferson para o setor de traumatologia do Pronto-Socorro , onde ele passará por exames adicionais e, posteriormente, será submetido a procedimentos cirúrgicos.

A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, foi notificada do acidente e enviou equipes para o local. Os militares coletaram informações e conduziram os procedimentos necessários para investigar as circunstâncias do ocorrido.