Concurso Caixa: confira o passo a passo para realizar sua inscrição!

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal e para que os concurseiros não fiquem com dúvidas no momento de confirmar suas candidaturas.

Vale lembrar que o certame oferta 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 14.915,00, além de diversos benefícios.

Confira, a seguir, o passo a passo para se inscrever no concurso Caixa e aproveite esta excelente oportunidade em 2024!

Passo a passo para se inscrever no concurso Caixa

Em relação às inscrições no concurso Caixa, é preciso ficar atento para não perder o prazo: de 29 de fevereiro até 25 de março de 2024.

Confira o passo a passo para realizar sua inscrição no concurso Caixa:

Informando dados pessoais – concurso Caixa

Primeiramente, acesse o site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, e identifique o concurso da Caixa Econômica Federal na seção de “Concursos abertos”:

Após se direcionado à página do concurso Caixa, clique em “Inscrever-se” para dar início ao cadastro de inscrição:

Agora, realize seu cadastro para que você ganhe acesso à “Página do Candidato” sempre que necessitar consultar informações no site da Fundação Cesgranrio:

Preencha seus dados pessoais, de endereço e clique em “Avançar” no final da página:

Escolhendo o cargo e local de prova – concurso Caixa

O próximo passo é selecionar qual o nível de escolaridade do cargo que você deseja concorrer:

Selecione, também, o cargo que você deseja concorrer. Ao clicar em “ver detalhes”, você pode conferir informações do cargo como a missão, atribuições, requisitos e salário. Você também deve confirmar estar ciente dos requisitos de escolaridade exigidos para o cargo, já que deverá comprovar tal informação caso seja aprovado e convocado.

Agora, o candidato deve escolher a cidade em que deseja realizar a prova, além do macropolo (estado) e polo de trabalho (cidade). É importante mencionar que macropolo, polo de trabalho e cidade de prova são equivalentes.

Dessa forma, não é possível que o candidato realize a prova em Brasília e escolha trabalhar em São Paulo, por exemplo.

Na demonstração abaixo, ao selecionar o macropolo “DF” e o polo de trabalho “Brasília”, a única opção disponível para realização da prova será a localidade Brasília. Veja:

Definindo vagas reservadas e atendimento especial

O próximo passo será a solicitação para concorrer às vagas reservadas para negros, pessoa com deficiência ou se irá necessitar de algum atendimento especial. Assim, marque as opções conforme sua realidade:

Pagamento e isenção – concurso Caixa

Por fim, você será encaminhado à página em que poderá escolher entre emitir o boleto de pagamento da taxa de inscrição ou solicitar a isenção da taxa.

O valor da inscrição é de R$ 50,00 para cargos de nível médio e R$ 65,00 para cargos de nível superior.

Caso atenda aos requisitos para solicitar a isenção, o candidato deverá realizar o procedimento até o prazo máximo de 7 de março de 2024. O resultado da isenção e período pra recursos será de 14 a 15 de março.

Você deverá conferir seus dados e confirmar a solicitação de inscrição no concurso Caixa:

Logo após, seu boleto já estará disponível na área do candidato:

Agora, é só clicar em “Baixar Boleto” e efetuar o pagamento. É importante ficar atento à data de vencimento constante no boleto para que você não perca o prazo e seja impedido de participar da seleção.