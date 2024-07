Acreano conquista feito inédito e leva quatro ouros no Pan-Americano Master de Atletismo, nos EUA

O Pan-Americano Masters de Atletismo, que acontece entre os dias 12 e 21 de julho, em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, rendeu ao Acre quatro ouros nas corridas.

Juriel Maia venceu as provas de 100, 200 e 400 metros, além de ter participado do revezamento 4×100. A última medalha veio na quarta-feira (17), com um tempo de 45,69 segundos na prova em equipe.

Em entrevista ao GE, o acreano diz estar muito feliz com a conquista e que este é um feito inédito na competição.

“Com os três ouro na própria individual, eu já ia ter o destaque, que seriam poucos os atletas que conseguiram. Eu consegui mais o ouro do revezamento. Então, eu consegui o feito que nenhum outro atleta tinha conseguido ainda. Quatro medalhas de ouro, então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo por isso ter acontecido”, disse ele.

Ao longo de toda a carreira, Juriel Maia já acumula mais de 200 medalhas e neste ano também esteve no local mais alto do pódio nas Copas Norte, Nordeste e na Copa do Brasil de Atletismo Master.