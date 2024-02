Copa do Rei da Espanha: horário e onde assistir às semifinais

Sem Barcelona e Real Madrid — ou mesmo a sensação do Campeonato Espanhol, o Girona, a Copa do Rei da Espanha vai conhecer nesta semana os dois finalistas da atual edição. Ambas as partidas de volta terão transmissão do Star + e da ESPN.

O primeiro classificado virá do confronto entre Real Sociedad e Mallorca, que se enfrentam às 17h30 desta terça-feira (27), no Anoeta. Na ida empate sem gols. A segunda vaga será decidida entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid, às 17h30 de quinta-feira (29), no San Mamés. Os bascos venceram a ida por 1 a 0.

O regulamento da Copa do Rei da Espanha prevê prorrogação em caso de empate no placar agregado após 180 minutos. Caso a igualdade permaneça, haverá disputa de pênaltis. A final está prevista para o dia 6 de abril, um sábado, em horário e local que ainda não foram revelados.

Onde assistir às semifinais da Copa do Rei da Espanha

TV : ESPN

: ESPN Streaming: Star +

Acompanhe a CNN Esportes em todas as plataformas