Governo assina prorrogação de concurso da Polícia Civil; cadastro de reserva comemora

O secretário de Governo, Alysson Bestene, esteve com, aproximadamente, 300 candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (19). A reunião aconteceu para oficializar a decisão do governador Gladson Cameli de prorrogar o prazo de validade do concurso, que é de 2017, e o prazo de validade terminaria nesta terça-feira (20).

O encontro aconteceu no auditório da Polícia Civil com a presença de autoridades da pasta e outros secretários do governo. Os representantes de Gladson na reunião disseram que o próximo passo é o estudo da necessidade de incorporação para que possa ser convocado o número exato de novos policiais civis.

Entenda a situação

Em novembro do ano passado, o governador Gladson Cameli vetou a proposta do deputado Pedro Longo (PDT), que havia sido aprovada por unanimidade no plenário da Aleac, sobre a prorrogação do concurso da Polícia Civil.

Na época, o deputado estadual e líder da Oposição, Edvaldo Magalhães (PCdoB), explicou que após o veto, houve um consenso entre a base e a oposição para manter o veto e em fevereiro, a Aleac retornasse às discussões sobre o PL, com o envio da proposta do governo. No texto original da matéria, a data de vencimento estava incorreta, o que justificou o veto por parte do governo.

Ao todo, ainda 243 agentes de Polícia Civil, 20 escrivães e aproximadamente outros 20 delegados ainda aguardam convocação no Cadastro de Reserva.