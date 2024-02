Elenco do Atlético inicia preparação para o Brasileiro A3 no dia 17

O elenco do Atlético começa no sábado, 17, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro A3. O torneio começa em março e o objetivo da diretoria atleticana é trabalhar, no mínimo, um mês para o torneio nacional.

“Fechamos um contrato com o Atlético e agora vamos trabalhar para termos uma equipe competitiva no Brasileiro”, disse a diretora Neila Rosas.

Base será mantida

Neila Rosas vai manter a base do elenco campeão acreano em 2023 e vai fazer contratações fora do Estado.

“As negociações com as atletas importadas são sempre mais complicadas. As meninas recebem propostas de outras equipes como mais poder financeiro e existe uma concorrência complicada. Quero um elenco para tentar fazer uma boa campanha”, afirmou a dirigente.

Vai negociar

Neila Rosas deve iniciar uma negociação com a meia Monique, peça importante no título Estadual. “A Monique é uma atleta fora da nossa realidade financeira. Vamos conversar para saber a possibilidade de fechar um acordo”, declarou Neila Rosas.