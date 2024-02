Em busca de carro 0 km, redes sociais dos ‘famosos do Acre’ variam de 9 a 57 mil seguidores

E quem não quer um carro zero? A loja Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras, lançou o desafio misterioso ‘Último Elemento’, que até o momento só sabemos que é uma prova de resistência recheada de dinâmicas.

De acordo com a organização, 30 acreanos devem disputar o cobiçado prêmio de um carro Volkswagen Polo Track 2024, avaliado em R$ 82 mil. Entre os acreanos, a organização convidou algumas personalidades da internet que se destacam no Acre.

Os ‘famosos do Acre’ são populares, têm redes sociais como Instagram, TikTok, Twitter (X), Facebook e YouTube, e uma grande variedade no número de seguidores. Entre eles, estão taxista, polícia militar, tatuador, motoboy, fisiculturista, jornalista e influenciadores.

A lista traz alguns nomes populares na capital acreana e outros nem tanto. Alguns dos participantes eleitos por votação são do interior do estado, como, por exemplo, a influenciadora Katyana Aguiar e o humorista e taxista Raynere Cunha.

Entre os participantes, a jornalista Lília Camargo possui a maior quantidade de seguidores, disparado. Somente em seu Instagram, são mais de 57 mil seguidores, conforme números colhidos na tarde de 20 de fevereiro de 2024.

Já o influenciador Felipe Salgado, por exemplo, tem uma quantidade razoável de seguidores apenas no Instagram. O estudante de jornalismo e influenciador possui 9,5 mil seguidores.

Confira abaixo a quantidade de seguidores que os participantes do desafio ‘O Último Elemento’ têm no Instagram:

1º Lília Camargo – 57,3 mil

2º Derineudo Souza – 48,6 mil

3º Marcela Nascimento – 44,8 mil

4º Caio Rosas – 44,3 mil

5º Katyana Aguiar – 43,6 mil

6º Dai Tatto – 37,8 mil

7º Alezi Lima – 20,7 mil

8º Raynere Cunha – 15,5 mil

9º Shayron Motoboy – 11 mil

10° Felipe Salgado – 9,5 mil

Veja a live que acontece onde os nome foram anunciados. De acordo com a publicação fora mais de 109 mil votos. Clique aqui!