Vídeo: Zezé Di Camargo revela vontade de virar coach sexual

Prestes a ser pai novamente, Zezé Di Camargo causou um alvoroço nas redes sociais ao revelar que tem vontade de virar coach sexual após se aposentar dos palcos. Em conversa no Marçal Talks, o cantor ainda falou que perde em torno de 800 calorias durante o ato íntimo com Graciele Lacerda, que está grávida.

“Quando eu parar de cantar, vou virar um Pablo Marçal do sexo para dar mentoria sexual”, disse o músico de 61 anos durante o podcast transmitido pelo YouTube, se referindo ao empresário que palestra sobre inteligência emocional.

Zezé continuou o papo afirmando que, pra ele, a relação entre quatro paredes é uma atividade que serve para manter a forma física:

“Em duas horas de sexo, você perde 800 calorias. Por que você acha que acha que estou magrinho? Quando eu não posso fazer academia, a esposa resolve o problema”, garantiu.

O irmão de Luciana ainda lembrou que, geralmente, as mocinhas não conseguem aguentar a pressão, se é que vocês me entendem, por muito tempo:

“Não dá pra competir com mulher. A gente tem que ser o ativo. Inverte a posição. Deita na posição delas, e fala para elas ficarem em cima e fazerem os exercícios que a gente faz. Vê se elas aguentam dois minutos seguidos! E tem aquelas que demoram um pouco mais para chegar no resultado final”, concluiu.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há quase uma década. O sertanejo assumiu o romance com a musa fitness em 2014, pouco tempo depois de anunciar publicamente o divórcio com Zilu Camargo. O casal está à espera do primeiro filho junto. O famoso já é pai de Wanessa Camargo, Igor Camargo e Camilla Camargo, frutos do primeiro casamento.