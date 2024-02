Mamonas Assassinas, espetáculo de dança e mais: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Como curar uma ressaca pós-carnaval? Bem, em Rio Branco, opções são o que não faltam, com peças de dança, muita música alternativa e aquele bom pagodinho. Aqui vai mais um giro cultural do ContilNet para você.

Neste final de semana, temos desde o espetáculo de dança baseado no filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, show da Filomedusa com Duda Modesto e a primeira edição do ano do Slam das Minas!

Vale citar também, o bom final de semana de pagode do Quintal dos Brothers, os tradicionais shows de rock da Confraria Gastro Bar – com direito a um especial de Mamonas Assassinas – e festas temáticas de carnaval – para quem ainda aguenta – no Sesc.

Então, beba uma água, chame os amigos e se prepare para conferir diversas opções de diversão e cultura neste final de semana!

Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro na Usina de Arte João Donato, contaremos a história de um pequeno grupo de crianças que encontraram seus convites dourados e ganham o incrível passeio em uma fantástica fábrica. O que será que esse passeio reserva para eles? Garanta seu “convite dourado” e vem descobrir a gente tudo que acontecerá dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate. Entrada inteira por R$40,00 e meia por R$20,00.

Show da Filomedusa com Duda Modesto, Excomungados e Jambu Elétrico! No Studio Beer, na sexta (16) a partir das 22h! Ingressos do 2º lote a R$35,00. Ingressos e informações: (68) 99915-1173

Primeiro Slam das Minas e Batalha das Maninhas do ano! No sábado (17), no Casarão, das 18h às 22h. Um campeonato de poesias faladas de mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

Na Confraria GastroBar, show da Machine Blues com rock clássico na sexta-feira (16), a partir das 21h30, e no sábado (17), especial Mamonas Assassinas, a partir das 22h30.

“Wild & amp; Free”, a ressaca do carnaval! No sábado (17), o Studio Beer será palco dessa festa incrível, a partir das 23h com entrada grátis até meia-noite! A “Wild & amp; Free” promete ser uma noite de muita diversão, bons drinks e energia contagiante.

Programação do Quintal dos Brothers com Vibe68 e Samba Brothers na sexta (16). “Farra, Forró e Piseiro” com Sandra Melo e Pegada Prime no sábado (17). Todos os dias com promoções de bebidas e entrada liberada até às 22h.

“Sesc Folia” com mais carnaval e entrada grátis! Com som ao vivo com a banda Pegada Prime na sexta-feira (16).

“Sextou” (16) no Tardezinha com a banda Samba Groove e Paulo Hewerton a partir das 19h com promoção de cerveja antártica a R$9,99 até às 22h.