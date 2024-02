Ex de Dado Dolabella rebate declarações do ator sobre Lei Maria da Penha e carro riscado

Após Dado Dolabella afirmar em entrevista exclusiva ao portal LeoDias que “não existe nenhuma Maria da Penha” em seu nome e dar sua versão dos fatos sobre as acusações e os processos que enfrenta na justiça, entre eles a ação movida por sua ex-esposa e mãe de seu filho, Viviane Sarahyba, a publicitária, por meio de seu advogado, informou sua versão dos fatos e contestou o relato do artista.

A defesa de Viviane afirma em declaração enviada ao portal LeoDias, que ao contrário do que foi dito por Dado em entrevista ao titular deste portal, a Lei Maria da Penha foi sim mencionada na queixa crime registrada contra ele devido ao contexto dos crimes praticados.

“Na verdade, o fato foi grave e consistiu na acusação formal dos crimes de injúria e dano, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, tendo sido mencionada na queixa crime a Lei Maria da Penha por conta do contexto em que foram praticados os referidos crimes”, iniciou a defesa de Viviane Sarahyba.

Ainda na declaração, a defesa da publicitária fala sobre o fato do ator ter riscado o carro de Viviane com palavras ofensivas, conforme Dado relatou em entrevista, e afirma que isso causou constrangimento a sua cliente, que precisou transitar com o veículo riscado com palavras de baixo calão.

“Esclareço ainda que Dado Dolabella foi condenado em primeira e segunda instância pelos dois crimes de injúria e dano, pois riscou a porta lateral do carro da minha cliente na época duas palavras ofensivas, danificando a lataria do veículo. O fato causou extremo constrangimento, pois Viviane era obrigada a transitar com o carro para tarefas diárias com as ofensas na lataria, inclusive quando buscava o filho no colégio”, diz trecho da nota.

Ainda na declaração, Viviane afirma ser inverídico o fato relatado por Dado, em que ele afirma que o veículo em questão foi dado de presente por ele à ex-esposa e que tinha sido um prêmio do reality A Fazenda, no qual foi campeão na época.

“Esclareço, ainda, que o veículo não era de Dado e nem foi comprado com dinheiro ou ajuda dele. A condenação transitou em julgado, de modo que Dado Dolabella cumpriu pena alternativas (restritivas de direito)”, finalizou.