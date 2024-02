EXCLUSIVO: show do cantor sertanejo Loubet é confirmado no Acre; veja os detalhes

O cantor sertanejo Emerson Carlos Loubet, mais conhecido somente pelo seu último nome no meio artístico, é um dos grandes cantores do agronejo e tem show confirmado no município de Sena Madureira no evento Sena Rural Show. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu a informação em primeira mão de que o cantor Loubet é a grande atração da feira e deve ser anunciada em breve pela organização.

A Sena Rural Show, a feira de agronegócios de Sena Madureira, vai acontecer nos dias 06, 07, 08, 09 de junho, no Rancho Marca V5. Essa é a segunda edição do evento realizado no município de Sena Madureira, que une show, rodeio, exposições rurais e provas equestres.

Quem é Loubet?

Iniciando seus trabalhos na composição aos 16 anos de idade, em 2005, foi a partir de 2012 que o cantor sertanejo se arriscou na voz. No ano seguinte, em 2013, seu primeiro DVD “Ao Vivo em Campo Grande” reuniu mais de 20 mil pessoas, fazendo de seu nome um dos mais falados desde então. Entre músicas e mais destaques no cenário musical, Loubet completa 10 anos de carreira na música sertaneja. Para comemorar esse feito, o cantor sertanejo decidiu que seu quinto DVD seria comemorativo, honrando essa primeira década de trabalho.

Seu trabalho de maior sucesso foi o DVD “Made in Roça”, lançado em 2015, gravado em Jaguariúna (SP). A faixa-destaque de mesmo nome foi a primeira música de Loubet que ganhou um videoclipe oficial, acumulando logo a bagatela de 60 milhões de views. Além da canção “Made in Roça”, o álbum traz o destaque para “Muié, Chapéu e Botina” e as participações de Thaeme e Thiago em “Já Se Foi Setembro” e de Fernando e Sorocaba em “Vira Lata”.

Veja hits do cantor: