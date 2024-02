Gladson anuncia convocação de mais de 50 integrantes do cadastro de reserva do concurso dos Bombeiros

Durante sessão de abertura do ano parlamentar de 2024 da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (1), o governador Gladson Cameli anunciou a convocação de 58 candidatos do cadastro de reserva do último concurso do Corpo de Bombeiros.

As efetivações devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) até maio de 2024.

“É a garantia de que estamos em um compromisso com a Segurança Pública e fazendo aquilo que os órgãos de controle dizem que é possível fazer”, destacou o governador.

Gladson foi aplaudido por uma parte dos manifestantes que pediam convocação na sala de espera da Aleac.

“Queremos mais convocações, governador”, disse o grupo.