Jânio Fialho define programação do Galo e foca no clássico contra o Estrelão

O elenco do Atlético treina em dois períodos nesta quarta, 21, no Frotão, e segue com a preparação visando o jogo de estreia no Campeonato Estadual. O Galo enfrenta o Rio Branco no domingo, 25, às 17 horas, no Florestão, na estreia das duas equipes na competição.

“Iniciamos a semana treinando em dois períodos e a partir da quinta (22) vamos começar a reduzir a carga de trabalho. Teremos uma estreia difícil e por isso precisamos chegar no melhor nível”, avaliou Jânio Fialho.

Regularização dos atletas

Jânio Fialho espera a regularização de todos os atletas para começar a definir os titulares para a estreia. “Ainda teremos quatro treinamentos. Vamos fechar a preparação somente no sábado (24) e iremos seguir com as nossas avaliações”, disse o técnico.

Yago confiante

“Estamos trabalhando forte e querendo algo mais para o clube. Vamos chegar muito forte para o clássico. Nosso confronto será contra o atual campeão e por isso precisamos realizar uma grande partida”, comentou o volante Yago.