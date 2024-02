Modelo acreana fenômeno em SP é destaque na famosa revista de moda ELLE Brasil; FOTOS

Aos 16 anos, Gaby Dobbins tem vivido uma agenda recheada no mundo da moda. Natural do município de Sena Madureira, a jovem viveu mais um feito histórico, ser destaque em uma das maiores revistas de moda do país , a famosa ELLE Brasil.

Nas fotos disponibilizadas pelo agência Way Model e também pela modelo em suas redes sociais, a acreana participou do edital para o concurso FAAP Moda. As fotos são de Henrique Gendre. Veja as fotos!

Saiba mais sobre a revita Elle Brasil

Elle (estilizada ELLE) é uma revista mundial de estilo de vida de origem francesa, focada em moda, beleza, saúde e entretenimento.[1] Foi fundada em 1945 por Hélène Gordon-Lazareff e seu marido, o escritor Pierre Lazareff. O título significa “ela” em francês.

A edição brasileira chegou às bancas em maio de 1988, trazendo uma capa verde-amarela com a modelo Julia Kowarick, clicada por JR Duran. Em janeiro de 2018, quando completou 30 anos no Brasil, foi feita uma releitura dessa mesma capa, trazendo a modelo negra Nayara Oliveira. Atualmente a revista tem como principal nome sua diretora-geral Susana Barbosa.

Regina Guerreiro e Lenita Assef também estiveram à frente da publicação. Além de ter uma identidade própria que faz com que a revista seja colocada no topo das melhores e mais bem conceituadas revistas de moda do mundo, ELLE Brasil é reconhecida por sua inovação e por ter transformado a forma de comunicar moda no país. Foi pioneira ao colocar pela primeira vez na história, uma modelo transexual na capa de uma revista de moda de grande circulação (Lea T. em dezembro de 2011).

Quebrou paradigmas ao criar a primeira capa-selfie, a mais inclusiva que já feita. Ao invés da tradicional foto da modelo, a superfície da capa era um espelho com a hashtag #vocênacapa . Um convite aos leitores para se fotografarem na capa e compartilhar nas redes sociais, afinal, todos têm sua própria beleza e podem ser capa de revista.

Ainda em dezembro de 2015, foi a primeira revista de moda a trazer na capa um manifesto feminista, se posicionando em defesa da equidade de gênero. Também foi a primeira revista de moda feminina a estampar na capa uma robô, em 2016. A equipe viajou até Hong Kong para fotografar Sophia, o projeto de inteligência artificial mais avançado do mundo. Em dezembro de 2017, publicou uma sequência de capas que traziam releituras de obras de arte interpretadas por artistas como: Caetano Veloso, Lea T., Zé Celso Martinez Corrêa, Sonia Braga e o casal Lázaro Ramos e Tais Araújo. Essa edição ganhou o prêmio de melhor capa do ano, entregue pela ANNER.

Com um total de 54 mil exemplares vendidos, segundo IVC, sempre foi líder no segmento. Mesmo assim, em 6 de agosto de 2018, a Editora Abril, que até então detinha os direitos de publicação no Brasil, decidiu descontinuar a circulação da revista, junto com outros 9 títulos da casa.[5][6] A última edição foi inteiramente fotografada na Amazônia e falava sobre sustentabilidade. Em 2020 a edição da Elle retornou ao Brasil em um novo formato, lançado pela editora Papaki.

