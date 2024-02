Mossoró: Lewandowski confirma 5º preso em operação que busca detentos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou, nesta segunda-feira (26/2), que foi preso mais um suspeito de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As informações são do portal G1.

“Já tivemos quatro prisões, e, hoje, tivemos mais uma prisão, mediante mandado judicial, de um colaborador com esses fugitivos”, afirmou o ministro an Embaixada da Alemanha em Brasília. Essa já é a quinta prisão desde o início das buscas.

Entre a última quarta (21/2) e quinta-feira (22/2), três suspeitos foram presos por ajudar fugitivos. Duas pessoas foram presas em flagrante e uma estava com o mandado de prisão preventiva em aberto.

Na última sexta (23/2), o irmão de um dos dois foragidos foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre.

Fuga pelo buraco

Deibson Cabral Nascimento, o “Deisinho” ou “Tatu”, e Rogério da Silva Mendonça escaparam da prisão de segurança máxima por volta das 3h30 de 14 de fevereiro.

Os criminosos, que são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), fugiram por um buraco na parede de uma das celas.

Os detentos utilizaram ferramentas da obra que ocorria na unidade prisional para fugir. As câmeras do local não capturaram o momento porque não estavam funcionando.

A Penitenciária Federal de Mossoró foi inaugurada em julho de 2009 e fica em uma área rural no Rio Grande do Norte.