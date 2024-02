Motorista capota carro e fica preso às ferragens após colidir com outro veículo

O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (27), na Estrada do Calafate, no bairro Calafate, em Rio Branco (AC). Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem do ContilNet, um homem identificado como Aroldo Nazaré Gonçalves Neto, de 45 anos, seguia no sentido Centro ao bairro, em seu veículo de modelo Gol, de cor branco.

Ao passar pela frente do campo de futebol do bairro Calafate, inesperadamente o motorista invadiu a pista contrária, batendo frontalmente com um veículo Chevrolet Montana de cor preta. No impacto, o Gol conduzido por Aroldo capotou.

Populares que passavam na hora do acidente pararam para prestar ajuda. Imediatamente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi enviada para o local. Logo que os socorristas chegaram, encontraram a vítima presa dentro do veículo de cabeça para baixo.

Com muito trabalho, Aroldo foi retirado, atendido e conduzido para o PS da capital. Seu quadro clínico é estável, apenas reclamando de fortes dores abdominais. O homem foi entregue para a equipe do trauma da unidade de saúde, onde deverá passar por novos exames.

Nossa equipe conversou com a esposa de Aroldo, Michely relatou que seu esposo é funcionário público e está realizando tratamento de saúde, e, provavelmente deve ter perdido a consciência dirigindo na hora do acidente.

A Polícia Militar, por meio da BPTRAN, foi ao local, isolou o perímetro e acionou a equipe de perícia para os procedimentos cabíveis.