“Não posso colocar a folha em risco”, diz Gladson aos cadastros de reserva

O governador Gladson Cameli deu um recado aos cadastros de reserva dos últimos concursos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), durante abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (1).

Manifestantes que realizaram o certame ocuparam o salão da casa com cartazes, chamando a atenção dos parlamentares e do próprio governador.

“Eu mandei a parte econômica fazer os estudos, e eu vou fazer o que é possível dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O que não vou fazer é colocar a folha do Estado em risco e comprometer a saúde fiscal do Estado”, destacou.

“Vou fazer um anúncio aqui, daqui a pouco, e isso mostra como está a saúde financeira do Estado. É o compromisso que nós temos com a valorização dos servidores públicos. Nós vamos trabalhar mediante as possibilidades”, continuou.

Gladson prometeu, ainda, dar uma notícia sobre convocação, durante seu discurso.

“O que sei que vou dizer é: vem convocação aí, mas farei o anúncio durante meu discurso”, finalizou.