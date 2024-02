Oficina de Projetista Junino está com inscrições abertas para quadrilheiros

Com o objetivo de orientar quadrilheiros a desenvolver os temas de suas respectivas juninas, o produtor cultural Cimar dos Santos realizará, com o apoio do Instituto Junina Pega-Pega e da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), nos dias 29 de fevereiro, 1 e 2 de março, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho (Teatro Maués Melo), em Rio Branco (AC), a Oficina de Projetista Junino.

A ação, financiada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), terá como ministrador Anderson Gomes, renomado projetista de temática junina do Nordeste.

Anderson possui em seu currículo temas premiados como: “A Devota” e “Cuscuz Nosso de Cada Dia”, da quadrilha Junina Luar do São João do Piauí, que é a atual campeã do Nordestão e do Nacional da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas (Confebraq), em 2022.

O foco da oficina é a construção e desenvolvimento da temática junina, além de proporcionar uma oportunidade única para aprimorar habilidades, compartilhar conhecimentos e fortalecer ainda mais o trabalho dentro das juninas do Acre.

Para o realizador do projeto, Cimar dos Santos, essa é uma experiência única e de grande importância para a construção de uma temática junina. Assim como visa levar ao público uma apresentação de qualidade.

“O trabalho de construção de uma temática junina, que acontece antes das apresentações, é de muita importância para garantir um bom espetáculo para o público. A oficina de Projetista Junino tem o propósito de capacitar e aprimorar as habilidades dos produtores envolvidos na criação e desenvolvimento dos temas das quadrilhas juninas. Além de proporcionar um ambiente de aprendizado prático, ela também promove uma troca de experiências, na qual os participantes irão adquirir novos conhecimentos, técnicas e inspirações para desenvolver temas de forma mais criativa. As oficinas também ajudam a fortalecer o movimento junino, promovendo capacitação aos envolvidos”, pontua o produtor.

As vagas são limitadas e destinadas a quadrilhas juninas da capital, convidados dos municípios e comunidade em geral. As inscrições ocorrem até o dia 25 de fevereiro, por meio do link: https://forms.gle/rEYTuravcVx8oszh7.