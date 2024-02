Peça teatral “Em busca do Tesouro” faz apresentações em Rio Branco e no interior do Acre

Nos meses de fevereiro, março e abril, as cidades de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul receberão o espetáculo “Em busca do tesouro”. A peça, que estreia nessa nova temporada nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 19h, na Usina de Arte João Donato, é encenada pelo Grupo Arvoredo de Teatro, dirigida por Leonel Carneiro e financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM. O espetáculo é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, como foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

Através de uma linguagem poética e acessível a peça narra a trajetória de José Gabriel da Costa, mais conhecido como Mestre Gabriel. Nascido em Coração de Maria-BA em 10 de fevereiro de 1922, José Gabriel da Costa vem para a Amazônia como soldado da borracha e empreende uma jornada até os seringais na divisa entre o Brasil – onde atualmente é o estado do Acre – e a Bolívia, em busca por um tesouro perdido no coração da selva.

“A peça é uma oportunidade única de formação de artistas e espectadores e propicia um espaço para a reflexão sobre a formação do estado do Acre”, acredita Leonel Carneiro, diretor do espetáculo.

As apresentações são de classificação livre e gratuitas, sempre aos sábados e domingos, às 19h, seguida de debate. Também será ofertada a Oficina Conhecer e fazer teatro, destinada a formação de espectadores (para maiores de 12 anos).

Sinopse do espetáculo

O espetáculo tem como tema a jornada de José Gabriel da Costa (Mestre Gabriel), que como tantos outros partiram do Nordeste até os Seringais da Amazônia em busca de um tesouro.

Sobre a Oficina Conhecer e fazer teatro

A Oficina é um espaço dedicado ao processo de iniciação teatral e formação de espectadores, voltado para jovens e adultos. Através de uma metodologia que combina jogos teatrais, improvisação e elementos do espetáculo “Em Busca do Tesouro’, os participantes são convidados a explorar e desenvolver o universo teatral.