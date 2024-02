Primeira noite de folia reúne centenas de acreanos nos dois maiores carnavais de Rio Branco; FOTOS

A primeira noite do Carnaval 2024 reuniu diversos acreanos nos dois maiores carnavais de Rio Branco, que acontecem no Calçadão da Gameleira, promovido pelo Governo do Acre, e na Praça da Revolução, realizado pela Prefeitura de Rio Branco. Os acreanos curtiram as atrações musicais locais e a apresentação do Bloco Sem Limites, além do show do cantor nacional Rafa da Bahia.

A escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo também agitou a Praça da Revolução. Confira!

Assista na íntegra a transmissão da primeira noite:

Confira os cliques de Juan Diaz e Fagner Delgado para o ContilNet: