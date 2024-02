Quem é Manu Bahtidão, dona do hit ‘Daqui Pra Sempre’, que apresenta no Acre pela 1ª vez

Manu Bahtidão, que ficou conhecida por ter sido ex-vocalista da Banda Batidão, se tornou dona de uma das canções mais ouvidas do Brasil, com a música ‘Daqui Pra Sempre’, em parceria com Simone Mendes. A faixa, que é carro-chefe do seu novo DVD, está em tendência de crescimento entre as mais ouvidas do Spotify. A cantora desembarca no Acre pela primeira vez para show único nesta sexta-feira (2) no estacionamento do Arena da Floresta em Rio Branco. A apresentação de Manu Bahtidão é uma das mais aguardadas pelos acreanos. Veja mais informações de ingressos no card:

Leia mais: Manu Bahtidão fala sobre estreia no Acre: “Minha primeira vez, super ansiosa”; VÍDEO

Emanuella Tenório Rocha, mais conhecida como Manu Bahtidão, é natural da cidade de Major Izidoro, no Alagoas, e tem 36 anos. Aos 14, ela iniciou sua carreira como cantora profissional, realizando um sonho que surgiu desde os 9.

Em 2005, Manu conquistou espaço no mercado após ter se tornado vocalista de uma banda do ritmo Calypso em Recife, Pernambuco. Em 2009, assumiu o posto de líder da Banda Batidão, que ficou conhecida por mesclar ritmos paraenses como o “melody”.

A banda se tornou um verdadeiro sucesso no país, e de maior êxito do tecnomelody, com 3 CDs e 2 DVDs gravados – em 2021, o hit ‘Apaixonada’, ganhou uma regravação na voz de Pabllo Vittar, que faz parte do disco Batidão Tropical. Apesar do sucesso, em 2015, a cantora decidiu investir em sua carreira solo, e permanece até hoje.

Nas redes sociais, Manu Bahtidão possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e ultrapassou os 4 milhões de ouvintes no Spotify. Ela, atualmente, é casada com seu empresário e produtor, Anderson Halliday.

A coluna Douglas Richer separou alguns hits da cantora: