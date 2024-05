Em greve, servidores da Ufac e Ifac acampam em frente à Aleac e pedem apoio de deputados

Em greve, docentes e técnicos da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac) acampam em frente à sede da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (9).

Os servidores buscam a atenção dos parlamentares estaduais, no sentido de que os políticos locais provoquem seus partidos e colegas da bancada federal para a luta pelo atendimento das demandas das classes, que pedem recomposição salarial e outros direitos ao Governo Federal.

Técnicos administrativos da Ufac decidiram paralisar as atividades no último dia 11 de março. Os servidores do Ifac aderiram ao movimento no dia 5 de abril. Docentes da Ufac estão há 8 dias no movimento.

“Queremos que a bancada estadual cutuque seus partidos e colegas da bancada federal para que o Governo bata o martelo sobre nossa recomposição salarial, principalmente. Não estamos lutando por luxo, mas pelo que é nosso de direito. Precisam entender que Educação é indispensável para o futuro que queremos construir”, disse Raquel Ishii, membro do comando local de greve e docente da Ufac.

A greve nas instituições segue por tempo indeterminado já que a proposta de fatiar o reajuste em 2 anos – por parte do Governo Federal – não foi aceita.

Veja mais fotos: