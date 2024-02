Salvador: Mangueira de trio de Ivete explode e 2 pessoas ficam feridas

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após um tubo de gás carbônico explodir no trio de Ivete Sangalo, nesta segunda-feira (12/2). A cantora tomou um susto na hora do incidente, enquanto ela desfilava no circuito Dodô, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

Ivete Sangalo, ao ver o incidente, pediu calma aos foliões e explicou o que tinha acontecido. “Que susto da porra! Pensei que era a Caverna do Dragão”, brincou Ivete.

Em seguida, ela explicou que era uma mangueira de gás carbônico. “Calma, calma, foi o CO2 que explodiu”, falou Ivete.

Após o incidente, os convidados que estavam em cima do trio, como Mileide Mihaile, Cristian Bell e Juliana Paiva, tiveram que descer. Segundo informações do G1, o veículo então começou a inclinar por causa do excesso de peso.