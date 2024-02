Universidade Federal do Acre terá mestrado profissional em Administração Pública

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Acre (UFAC) formalizou sua adesão ao mestrado profissional em Administração Pública (Profiap), um programa nacional coordenado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

O Profiap é uma iniciativa semipresencial e gratuita, com um período de duração flexível, compreendendo entre 12 e 24 meses. Este mestrado se destina a profissionais que buscam aprimorar suas habilidades na gestão pública, proporcionando-lhes conhecimento teórico sólido e prático essencial para enfrentar os desafios do setor.

O processo seletivo para ingresso no Profiap utilizará como critério de avaliação o resultado do teste da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (Anpad). A quantidade de vagas disponíveis será divulgada no edital de 2024, que está previsto para ser publicado em breve.