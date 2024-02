Vaguinho pode mudar Rio Branco para o 2º amistoso da temporada

O técnico Vaguinho Santos comandou um treino coletivo com a duração de 60 minutos na tarde desta quinta, 1º, no José de Melo, e pode realizar mudanças no Rio Branco para o segundo amistoso da temporada. A partida contra o Plácido de Castro será disputada no sábado, 3, a partir das 15h30, no José de Melo.

“Estamos avaliando a melhor formação. Queremos uma equipe mais forte na parte tática”, afirmou o treinador.

Tony e Dodô

Os atacantes Tony e Dodô participaram do coletivo entre os titulares e podem ser as novidades contra o Plácido de Castro. Os atletas não atuaram no primeiro amistoso contra o Galvez.

Bolas paradas

O elenco do Rio Branco faz um trabalho de bolas paradas nesta sexta, 2, a partir das 8h30, no José de Melo, no último treinamento antes do amistoso. “Tivemos uma semana de trabalhos fortes e a ideia é aumentar o período de recuperação dos atletas antes da partida de sábado”, explicou Vaguinho Santos.