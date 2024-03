Vídeos mostram o momento em que barco naufraga no Rio Envira; veja aqui

Um vídeo que circula na internet na noite desta quinta-feira, 29, mostra o momento do naufrágio de uma pequena embarcação. O acidente teria ocorrido no Porto do Envira quando saia com destino a Feijó.

O vídeo mostra, apesar da pouca iluminação, quando a pequena embarcação virou com inúmeras pessoas e uma carga de açaí. Segundo relato de pessoas que presenciaram o acidente, haviam muitas pessoas no barco. A maioria teria submergido as águas, mas uma mulher com uma criança e o condutor do barco estariam desaparecidos.