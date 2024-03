BBB24: enquete mostra quem deve sair no Paredão após briga no Sincerão

Davi, MC Bin Laden, Leidy Ellen e Matteus formam o 14º paredão do BBB 24, e um deles será eliminado. Após uma briga acalorada no Sincerão dessa segunda-feira (25/3) entre MC Bin Laden contra Davi e Matteus, a enquete do Uol aponta um participante favorito a deixar o reality.

A dinâmica da semana envolveu uma fumaça colorida para sujar os adversários e muita lavação de roupa suja. Após o fim do programa ao vivo, Davi, Matteus e MC Bin Laden bateram boca e precisaram ser contidos pelos participantes e por um dummie.

Leidy Ellen ainda é a mais cotada para sair do BBB 24, com grande margem. Ela é seguida por Davi e MC Bin Laden, sendo que Matteus é o participante com menor chance de ser eliminado.

O resultado do paredão vai ser exibido durante o BBB 24 ao vivo nesta terça-feira (26/3). Clique aqui para votar na enquete.

Como foi formado o 14º Paredão no BBB 24

A formação do paredão começou com Tadeu Schmidt anunciando que o anjo de Pitel era auto-imune e a líder Giovanna indicando Davi diretamente para a berlinda.

Na votação da casa, Matteus e Leidy Ellen foram os mais mencionados no confessionário e ambos foram para o Paredão. Entretanto, os dois tinham um contragolpe.

Matteus puxou MC Bin Laden e Leidy Ellen puxou Alane. Sendo assim, Davi, Matteus, MC Bin Laden, Alane e Leidy Ellen estavam emparedados.

Mas ainda existia mais uma surpresa: o Poder Coringa, que impedia um participante de participar da Prova Bate e Volta. Matteus, dono do poder na semana, impediu que MC Bin Laden tivesse a chance de sair do Paredão.

Na Prova Bate e Volta, Matteus, Alane e Leidy Ellen participaram e Alane saiu vencedora da dinâmica no BBB 24. Assim, foi formado um Paredão quádruplo com Davi, MC Bin Laden, Leidy Ellen e Matteus.