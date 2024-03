Bittar, Petecão e Mazinho lançam Alípio Gomes como pré-candidato a prefeito de Sena nesta sexta

Na tarde desta sexta-feira (15), o cenário político de Sena Madureira ganha novos protagonistas com o lançamento dos pré-candidatos a prefeito pelo grupo liderado pelo atual prefeito Mazinho Serafim. O evento, realizado no Espaço Íris, a partir das 18 horas, marca o início oficial de uma nova jornada.

O vereador Alípio Gomes e o secretário municipal de finanças Getulião Saraiva são os escolhidos para representar a Aliança política, liderada por Mazinho Serafim. Ambos serão filiados a diferentes partidos durante a cerimônia, demonstrando a amplitude da coalizão que os apoia.

A presença de figuras políticas influentes não passará despercebida, com a confirmação da participação de dois senadores, Marcio Bittar e Petecão (PSD), juntamente com os deputados federais Meire Serafim e Eduardo Veloso, e os deputados estaduais Pablo Bragense e Gilberto Lira. Essa demonstração de apoio busca fortalecer as pré-candidaturas e consolidar a unidade dentro da Aliança formada por PODEMOS, PSD e PL.

O evento promete atrair um grande público, além dos vereadores da base aliada de Mazinho, que estarão presentes para demonstrar seu apoio aos pré-candidatos. Alípio Gomes e Getulião Saraiva surgem como os nomes escolhidos para liderar o grupo político em um momento crucial, quando o prefeito Mazinho se prepara para concluir seu segundo mandato, não podendo, por força de lei, concorrer à reeleição.

Com o lançamento das pré-candidaturas, o cenário eleitoral de Sena Madureira se aquece, e os próximos meses prometem ser marcados por intensos debates e articulações políticas, à medida que a corrida pela prefeitura ganha forma. Vários pré-candidatos a vereador disputaram vagas no referido grupo.