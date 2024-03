Ao lado de Bolsonaro, Raimundo Neném, presidente da Câmara, se filia no PL

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Raimundo Neném, assinou sua filiação ao Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira (22), ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou ao Acre na última quinta-feira (21).

O vereador assinou a filiação durante a cerimônia de entrega do Título Cidadão Rio-branquense a Bolsonaro, que acontece na Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do senador Marcio Bittar, dos vereadores João Marcus Luz, N. Lima, Lene Petecão, Samir Bestene, Hidelgard Pascoal, além do secretário de Governo, Alysson Bestene, do deputado estadual Arlenilson Cunha e dos deputados estaduais Coronel Ulysses e Eduardo Velloso e outras autoridades.

Diversos apoiadores também marcaram presença, com gritos e aplausos durante a filiação de Raimundo Neném e da entrega do título ao ex-presidente.