Bolsonaro recebe título na Câmara e filia Bocalom no PL, nesta sexta; veja agenda do dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Rio Branco, capital do Acre, na quinta-feira (21). Ele foi recebido por apoiadores e aliados com uma festa de aniversário no Aeroporto, que comemorou os 69 anos dele.

Nesta sexta-feira (22), o presidente cumpre uma série de agendas oficiais na capital. Logo na manhã, Bolsonaro participa da estreia do podcast do deputado federal Coronel Ulysses, do União Brasil, a partir das 08h.

De lá, o ex-presidente segue para uma sessão especial da Câmara Municipal de Rio Branco, no auditório da FIEAC, para receber o título de cidadão rio-branquense. A proposta foi aprovada por unanimidade entre os vereadores da capital.

RELEMBRE: Câmara entrega título de cidadão rio-branquense a Bolsonaro nesta sexta; veja local e detalhes

Já a partir das 15h, o ex-presidente participa de um Seminário de Segurança Pública na Uninorte, com a presença do especialista Roberto Mota.

O senador Marcio Bittar e o deputado federal Coronel Ulysses serão os mediadores do evento.

Filiação de Bocalom

Mais tarde, às 17h, o ex-presidente segue para a Praça da Revolução, em frente à Prefeitura de Rio Branco, para participar do ato de filiação do atual prefeito da capital, Tião Bocalom, ao PL.

CONFIRA: Bolsonaro no Acre: Bocalom bate o martelo e define local para ato de filiação em Rio Branco

O ex-presidente só volta para o Rio de Janeiro no domingo (24), pela manhã.