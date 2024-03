Com show confirmado no Acre, Calcinha Preta decide doar parte do cachê a vítimas das enchentes

Nesta terça-feira (5), a organização do show da Banda Calcinha Preta no Acre divulgou um vídeo onde os vocalistas da famosa banda de forró, Daniel Diau e Bell Oliver, anunciam que vão doar parte do cachê da apresentação da banda no estado para as pessoas vítimas das cheias dos rios no Acre. O show da banda no Acre acontece no dia 28 de março no estacionamento do Arena da Floresta.

“Vamos doar uma parte do nosso cachê do show que vamos fazer no Acre, para ajudar essas pessoas que precisam, que estão com problemas, estão sem moradia. Faça a sua parte,” disse Daniel Diau, um dos primeiros cantores da famosa banda.

O vocalista Bell Oliver também fez um apelo aos fãs e também aos acreanos: “Se você é do Acre, se você quer fazer essa doação, se você sentiu no seu coração, doe cestas de alimentos, material de limpeza, roupa, enfim, tudo que você puder fazer. A gente vai ficar muito feliz. E quem faz pelo próximo, Deus abençoa em dobro. O Acre precisa de nós, esse estado lindo, que nos dá tantas alegrias”, disse o cantor Bell Oliver.

Veja o vídeo: