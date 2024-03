Detendo é encontrado morto dentro de cela de presídio durante entrega de comida

Na tarde desta segunda-feira (11) uma terrível descoberta abalou a Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O detento Ian Félix foi encontrado enforcado na cela número 5 do bloco B, conforme relatado por policiais penais. Utilizando possivelmente roupas, ele teria cometido o ato na chamada ventana da cela.

O motivo por trás desse trágico incidente ainda é desconhecido. Após a descoberta, os policiais penais imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o óbito durante a verificação.

O fatídico episódio ocorreu durante a entrega da alimentação do almoço, quando os policiais penais se dirigiam ao bloco B.

A família do interno é oriunda do Rio Caeté, em Sena Madureira. A direção do Iapen deve emitir nota sobre a morte na unidade.