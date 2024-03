Em Sena Madureira, grupo teatral “Terra Nossa” se prepara para Dramatização da morte e ressurreição de Jesus

A Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, deu início no último domingo (24) a programação alusiva à semana santa. Dentro dessa programação consta a encenação da morte e paixão de Jesus.

O grupo teatral “Terra Nossa”, idealizado pelo padre Paolino Baldassari e o frei Rinaldo Stecanela é o responsável pela Dramatização, mostrando todos os passos de Jesus que vão desde sua crucificação à ressurreição. “Todos os dias, de segunda a sexta-feira a gente realiza os ensaios. As apresentação ocorrerão na quinta-feira santa, sexta-feira santa e no domingo de páscoa, no pátio da igreja católica. É um momento que nos comove e nos ensina muito”, comentou o professor Ênio Márcio, integrante da equipe.

Entre atores e figurantes são em torno de 150 pessoas que irão participar da encenação. Há 35 anos, o grupo teatral “Terra Nossa” promove a iniciativa.

A programação está organizada da seguinte forma:

Quinta-feira santa: Apresentação às 19 horas, após a missa

Sexta-feira santa: Apresentação às 19 horas

Domingo de páscoa: Apresentação às 6 horas da manhã, na missa do Alvorecer.