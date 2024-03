Fluminense aguarda liberação do Chelsea para avançar por Thiago Silva

– Sou muito amigo do Thiago (Silva), converso com ele sobre vários assuntos e não só sobre a vinda ao Fluminense. Neste momento, não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não renovaria. Eu creio que, no Brasil, a vontade dele seja de jogar no Fluminense. Assim que ele estiver liberado no Chelsea, voltamos à carga. E ele vai nos ajudar nesse ano tão importante – afirmou Mário Bittencourt, ao ge, no evento Super Fut Summit.