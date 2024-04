Homem que interpretava Jesus em Via-Sacra é eletrocutado durante crucificação; VEJA VÍDEO

Segundo informações do Portal Metrópoles, vários homens levantavam a cruz, mas se desequilibraram e deixaram o objeto cair. A cruz bateu em fios de alta tensão que passavam no local, causando uma descarga elétrica do homem que interpretava Jesus.

