Influenciada por Michelle Bolsonaro, conheça Ana Silva, pré-candidata a vereadora de Epitaciolândia

Com uma história na política de Epitaciolândia, interior do Acre, a produtora rural Ana Silva é dos nomes que deverão disputar uma das cadeiras da Câmara dos Vereados do município, nas eleições deste ano.

Há anos trabalhando nos bastidores da política, foi um encontro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, na última semana, em Rio Branco, que despertou a vontade dela em disputar o cargo de vereadora em Epitaciolândia.

“O encontro com ela fez renascer o interesse em atuar, ajudar, não só sendo candidata, mas voltar a participar das discussões políticas públicas, não só para mulheres. O encontro estadual do PL foi fundamental para reacender essa chama, que nunca esteve apagada dentro do coração”, disse em entrevista ao ContilNet.

Em 2012, ela chegou a concorrer à um cargo político, mas não foi eleita. Após ficar 10 anos longe da política, Ana achou nos bastidores uma forma de encorajar outras mulheres a seguir o caminho da política a ajudar a transformar a sociedade.

A pré-candidata lembra que começou a trajetória política a frente da Associação dos Produtores Rurais, na comunidade Fonteneli de Castro, em Epitaciolândia.

Quem é Ana Silva

Atualmente autônoma, Ana nasceu em Assis Brasil, mas há 35 anos mora em Epitaciolândia, antes mesmo da emancipação do município. Mãe de 4 filhos, ela precisou fazer também o papel de pai, após o marido, Ademir Mendonça, um dos fundadores do município, falecer cedo.