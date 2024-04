Jovem morre na BR-364 após colisão entre carro e motocicleta; moto ficou destruída

A vítima da moto, identificada como Jamerson do Nascimento Ferreira, 24 anos, estava acompanhada pelo garupa Marcos Antônio, de 27 anos, ambos a caminho do trabalho quando a tragédia ocorreu. Apesar dos esforços das equipes do SAMU, Janderson não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito confirmado no local do acidente.

Marcos Antônio, em estado grave, foi prontamente encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, onde recebe os cuidados médicos necessários. A rápida mobilização das equipes de emergência evidencia a seriedade do acidente e o empenho em salvar vidas.

As circunstâncias que levaram a essa colisão fatal serão objeto de minuciosa investigação pelas autoridades competentes. Enquanto isso, a comunidade local se une em luto e solidariedade às famílias das vítimas, ressaltando a importância da prudência no trânsito e da conscientização sobre a segurança viária para evitar que tragédias como essa se repitam.