Justiça condena shopping e empresa a pagarem R$ 6 mil a criança que quebrou o braço em brinquedo

Foi divulgado pelo Tribunal de Justiça (TJ), na manhã desta segunda-feira (25), que a 4ª Vara Cível de Rio Branco condenou o Via Verde Shopping e a Happy Kids Promoção de Eventos a pagarem R$6 mil, como indenização para criança que caiu de brinquedo.

A envolvida quebrou o braço esquerdo no ato e precisou utilizar pinos no local por 40 dias devido ao acidente. De acordo com a mãe, o brinquedo inflável não estaria com a rede de proteção, o que levou à queda, e consequentemente fratura.

O juiz Marcelo Coelho deu a sentença e afirmou que as duas empresas envolvidas têm responsabilidade no caso.

“Destaco que ambas as empresas que compõem o polo passivo são responsáveis pelo dever de propiciar atividades seguras aos clientes, vez que ambas se beneficiam financeiramente da existência de empreendimento voltado ao lazer de crianças no interior de shopping center, em razão da captação de maior clientela”.