Longe da TV, Jonatas Faro reaparece diferente e impressiona: veja

“Não costumo falar do amor desses dois por aqui. Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso, sim, já fiz questão de dividir por aqui. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola, e ela me indicou com a seta. Existia algo de cura em, com vocês, repartir”, declarou Danielle.