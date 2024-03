Nível do Rio Acre fica abaixo dos 15 metros neste domingo na capital; veja a medição

O rio Acre segue apresentando sinais de vazante na medição das 12h deste domingo (10), em Rio Branco (AC). Os dados são da Defesa Civil de Rio Branco.

De acordo com os registros, às 6 horas da manhã, o Rio Acre apresentava uma altura de 15,05 metros. No entanto, ao longo do dia, houve uma diminuição na altura das águas. Às 9 horas da manhã, a medição indicava 15 metros, sinalizando uma diminuição gradual, e às 12 horas, o rio marcava 14,90 metros, indicando uma tendência de queda.

De sábado para este domingo, 9 e 10 de março, o rio apresentou uma dimunuição de 64 centímetros na capital. Até o momento, já são 51 bairros e 23 comunidades rurais atingidas pela cheia em Rio Branco, e mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas, segundo a prefeitura da capital, com dados da última sexta (8). Mais de 70 mil pessoas foram afetadas, direta ou indiretamente, pela cheia do manancial em Rio Branco.